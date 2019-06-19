«Радугу» достроят через банкротство

В Арбитражном суде Челябинской области зарегистрировано заявление Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства о признании банкротом строительной компании «Радуга». Сумма требований кредитора составляет 76 млн руб. Ранее власти Челябинской области договорились о привлечении средств фонда для завершения строительства объектов застройщика, по данным регионального правительства, речь идет о семи домах, по которым оформлено более 700 договоров долевого участия. На достройку потребуется около 750 млн руб. Дольщики опасаются, что из-за процедуры банкротства могут не получить свои квартиры, поскольку при продаже использовались мошеннические схемы и деньги не поступали на счета застройщиков. Полиция расследует несколько уголовных дел о хищении средств дольщиков СК «Радуга».



Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (структура АО «ДОМ.РФ») направил в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании банкротом ООО «Строительная компания “Радуга”». Сумма требований кредитора заявлена в размере 76 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел 17 июня.

В начале июня правительство Челябинской области обратилось в фонд с просьбой подключиться к решению проблемы по завершению строительства домов проблемной компании.

«Для того чтобы привлечь в стройку средства фонда, застройщик должен находиться в процедуре конкурсного производства. При этом фонд имеет полномочия инициировать банкротство самостоятельно, что он и сделал. После положительного решения суда дольщики смогут сами решить, ждать достройки домов или получить денежную компенсацию в размере полной стоимости договора»,— сообщает министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

По данным ведомства, СК «Радуга» привлекла средства граждан к строительству семи домов в жилом комплексе «Радуга» в Челябинске, три из них на данный момент находятся в очень высокой степени готовности. В начале 2018 года работы на объектах были приостановлены. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер после встречи с представителя фонда на площадке Петербургского международного экономического форума уточнил, что по семи домам СК «Радуга» оформлен 701 договор долевого участия, а на достройку потребуется около 750 млн руб. По данным фонда, сумма взносов СК «Радуга» в компенсационный фонд составила 9,3 млн руб. Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством застройщики обязаны отчислять 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия.

Пока проблема СК «Радуга» не решены, один из домов высокой степени готовности подвергся нападению мародеров. По данным прокуратуры Челябинской области, 8 июня в Курчатовском отделе полиции было зарегистрировано заявление гражданина по факту хищения и повреждения имущества дольщиков в доме №69 по улице Профессора Благих: в подъезде выбито окно, срезаны высоковольтные кабели, повреждена лифтовая коробка. Проведение доследственной проверки прокуратура взяла под контроль. Представители инициативной группы дольщиков этого объекта сообщили “Ъ-Южный Урал”, что были вынуждены несколько дней дежурить возле дома, пока там не поставили охрану.

«Что касается процедуры банкротства, у нас есть опасения. Дело в том, что часть сделок купли-продажи, наверное, 90% проходили через аффилированные фирмы. Есть риск, что эти деньги не пришли застройщику, они выведены. Если начнут банкротить, придет конкурсный управляющий, эти сделки могут признать недействительными. Мы не знаем, чего ждать. Наш дом полностью готов, его надо просто ввести в эксплуатацию, но из-за долга застройщика перед МРСК Урала (временный гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области.— “ Ъ-Южный Урал”) дом не подключали. А теперь лифта нет, и дом по факту к сдаче не готов»,— говорит представитель инициативной группы дольщиков дома №69 Оксана Карпенко.

В ноябре 2018 года Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств дольщиков СК «Радуга» при строительстве одного дома в ЖК «Радуга». В апреле этого года прокуратура Курчатовского района направила в полицию материалы еще одной проверки, поставив вопрос об уголовном преследовании руководителей и учредителей компании по фактам мошенничества, злоупотребления полномочиями и привлечения средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов (статьи 159, 200.3, 201 УК РФ). По данным регионального надзорного ведомства, 22 мая было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств при строительстве семи домов. После этого был арестован предприниматель Александр Сребрянский, который управлял СК «Радуга». С 2017 года в отношении бизнесмена было возбуждено несколько дел по фактам хищения средств более тысячи дольщиков при возведении 22 объектов в Челябинске и Копейске компаниями ООО «Уралстрой», ООО «Проект Парковый-1», ООО «РегионПроект», ООО «Стройинвест», ООО «Фирма Челябстройподрядчик», ООО «КапиталДом», ООО «СтройДом». В ходе предварительного следствия установлено, что конечным бенефициаром всех этих компаний является Александр Сребрянский. Уголовные дела объединены в одно производство. С июля по ноябрь 2018 года предприниматель находился под домашним арестом, а затем его отпустили на свободу под залог 2,5 млн руб., 23 мая этого года вновь отправили в следственный изолятор.

Юлия Гарипова