Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Работники Сергиево-Посадского хлебокомбината в Подмосковье объявили сухую голодовку из-за невыплаты заработной платы за четыре месяца. В начавшейся 17 июня акции участвуют 48 человек, сообщает «Новая газета». Одна из работниц хлебокомбината рассказала изданию, что в начале мая из-за долгов за газ, свет и воду комбинат переставал работать. «С подключением ресурсов сейчас есть продвижение, а вот зарплату так и не платят»,— добавила она.

Замдиректора завода Михаил Ляпушкин рассказал, что в конце ноября 2018 года сельскохозяйственный холдинг «Настюша» (признан банкротом в феврале 2018 года), которому принадлежит хлебокомбинат, перестал распространять хлеб. «Объем выпуска упал с 30 тонн до 5. Мы кое-как держали комбинат на плаву, но 6 мая 2019 года нам отключили газ, а потом свет и воду»,— приводит его слова «Новая газета». Он уточнил, что администрация района и правительство Московской области нашли комбинату нового инвестора, а в «четверг или пятницу ожидается поступление месячной зарплаты».

Позднее директор завода Сергей Крыжевский сказал «РИА Новости», что долг будет выплачен, когда предприятие вновь начнет работу. «Мы готовы им месячную зарплату дать, но нам нужно запустить предприятие... Планируем на днях его запустить. Ситуация должна выровняться»,— подчеркнул он. Господин Крыжевский добавил, что после того, как «предприятие остановилось, оборотных средств никаких нет», а люди «зарплату полтора месяца не получают вообще».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заместителю председателя областного правительства Вадиму Хромову «разобраться в ситуации и решить данный вопрос в интересах людей».

По факту невыплаты заработной платы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. В сообщении на сайте подмосковного главка СКР говорится, что общая задолженность по зарплате с января по июнь 2019 года составила более 14 млн руб. В ближайшее время СКР планирует допросить потерпевших и руководство организации, а также затребовать данные о проверках организации, счетах и налоговой отчетности.