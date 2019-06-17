«Магнит» начнет принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Пресс-служба «Магнит» сообщила сегодня о запуске ритейлером совместно с компанией AB InBev Efes экологического проекта, в рамках которого в супермаркетах сети будут установлены пандоматы. Данные устройства предназначены для приема использованной потребительской тары. Пандоматы в качестве пилота уже установлены в шести супермаркетах «Магнит» в Краснодаре, Москве и Красногорске.

Каждый аппарат рассчитан на прием 400 единиц алюминиевых банок или ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л. При этом сминать тару или сдирать с нее этикетку не нужно. Аппарат с помощью сканера считывает штрих-код, чтобы определить тип тары, после чего выдает пользователю купон, при предъявлении которого в магазинах сети совершеннолетним покупателям предоставляется 10% скидка на часть пивной продукции компании AB InBev Efes.

Как заявляют в компании «Магнит», данная инициатива направлена на изучение покупательского поведения в целях дальнейшего формирования экологической культуры отечественного потребителя.

Марат Бабаев