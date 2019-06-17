Сельские врачебные абмулатории в Прикамье могут подключить к Wi-Fi

Губернатор Максим Решетников поручил краевому минздраву и минтерразвития рассмотреть возможность установки общественных точек Wi-Fi не только во всех фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), но и в сельских амбулаториях. Такое поручение глава региона дал по итогам осмотра сельской врачебной амбулатории (СВА) в поселке Дивья Добрянского района. Федеральной программой по устранению цифрового неравенства такое оснащение предусмотрено пока только для ФАПов.

В СВА организован кабинет раннего выявления онкологических заболеваний в женской консультации и ведется работа по раннему выявлению онкологических заболеваний в кабинете доврачебного приема. С апреля в амбулатории начали проводить исследования на колоректальный рак в рамках диспансеризации.

Интернет позволяет увеличить скорость получения результатов анализов. Как правило, они доступны врачу уже на следующее утро после сдачи. «Ощутимо сократилась бумажная работа, я могу в режиме реального времени посмотреть историю болезни пациента. Конечно, это помогает при назначении лечения»,— заявила врач общей практики Татьяна Петрова, работающая в СВА.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, согласно нацпроекту «Здравоохранение», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения. На сегодня в Прикамье от онкологии умирает 197 из 100 тыс. человек. Также в рамках реализации нацпроекта предстоит увеличить охват населения профилактическими медосмотрами — с 40 до 70%. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в частности онкопатологий.