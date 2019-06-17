Скидка на банкрота

Совет директоров ПАО «Газпром» в два раза снизил начальную цену на 51% акций «Газпром Спецгазавтотранс» из Удмуртии. В 2015 году актив пытались продать со стартовой ценой в 2,018 млрд руб, сейчас стоимость актива упала до 1,073 млрд руб. В конце прошлого года на предприятии была введена процедура наблюдения. По мнению экспертов, контрольный пакет акций «Спецгазавтотранса» вряд ли может быть интересен инвесторам, так как предприятие демонстрирует хроническую убыточность. Вместе с тем предприятие готовы поддержать региональные власти при условии, что им удастся наладить диалог с собственником.

Начальную цену 51% акций «Газпром Спецгазавтотранс» из Удмуртии совет директоров ПАО «Газпром» снизил в два раза. Таким образом согласованная цена составляет 1,073 млрд руб. В 2015 году этот актив уже пытались продать со стартовой ценой в 2,018 млрд руб., но интереса он ни у кого не вызвал.

Напомним, в ноябре 2018 года Арбитражный суд Удмуртии признал «Спецгазавтотранс» банкротом и ввел процедуру наблюдения. Согласно последним данным, чистый убыток предприятия по итогам прошлого года составил 1,047 млрд руб. Это в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. 16 апреля ПАО «Газпром» заключило договор с единственным поставщиком по оценке рыночной стоимости акций «Спецгазавтортанса». Цена контракта составила 900 тыс. руб.

ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» зарегистрировано в 1993 году. Учредителем является ПАО «Газпром». Предприятие занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обустройством месторождений. Чистые активы предприятия на 31 декабря 2017 года составляли 321 млн руб. Генеральным директором предприятия с 2018 года был Артем Ромашов. С 28 мая 2019 врио гендиректора по сегодняшний день является Денис Щенин. Коллектив, с учетом филиалов, насчитывает 2700 человек. 51% акций принадлежат ПАО «Газпром», 12,68% акций — Владимиру Тумаеву, 4,9% — Юрию Голованову, 0,25% — Константину Чертову, 0,0017% — Светлане Костарной.

Как отметил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, власти республики занимаются предприятием с 2017 года. По его словам, глава Удмуртии Александр Бречалов несколько раз встречался с председателем правления ПАО «Газпром», зампредседателя совета директоров компании Алексеем Миллером, благодаря чему «Спецгазатотранс» получал льготные займы от материнской компании для закрытия операционных убытков. «Мы отслеживаем ситуацию с двух сторон: с коллегами из прокуратуры — чтобы не нарушались права каждого работающего на предприятии, второе — пытаемся объяснить коллегам из материнской компании, что республика готова оказать предприятию финансовую помощь и помочь с заказами, но мы не можем повлиять на то, как эти заказы будут выполняться. На сегодняшний день позиция собственника неизвестна — все наши обращения к нему остаются вне ясного ответа»,— рассказал господин Свинин.

Также он сообщил, что региональные власти подбирают вакансии сотрудникам «Спецгазавтотранса». «В отличие от "Ижметмаша", где у нас был контакт с материнской компанией, здесь мы не всегда видим такую же отзывчивость»,— пояснил первый вице- премьер Удмуртии.

Младший аналитик ИК «ФридомФинанс» Александра Овчинникова отмечает, что власти Удмуртии, вероятнее всего, хотят сохранить предприятие, поскольку оно выполняет социально значимую работу, занимается строительством инженерных коммуникаций для водоотведения и водоснабжения. «Цена за выставленный пакет вполне адекватна. Но несмотря на то, что долг предприятия невелик, его выручка падает, к тому же компания демонстрирует хроническую убыточность. Таким образом, контрольный пакет акций «Спецгазавтотранса» вряд ли может быть интересен инвесторам»,— считает госпожа Овчинникова.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов тоже считает, что продать акции «Газпром Спецгазавтотранса» за такую цену будет непросто, поскольку нефтегазовые компании имеют свои подрядные организации и им «Газпром Спецгазавтотранс» не нужен. «Нет смысла тратить деньги на предприятие, нишу которого после его ухода можно спокойно занять. В то же время он может быть интересен какой-нибудь строительной компании с точки зрения развития бизнеса, ведь у "Газпром Спецгазавтотранса" есть пока еще квалифицированные кадры и опыт строительства и ремонта различных газопроводов»,— пояснил Леонид Хазанов.

Он также подчеркнул, что если потенциальный инвестор сможет диверсифицировать деятельность «Газпром Спецгазавтотранса», то у предприятия есть шанс на выживание. При этом, по мнению эксперта, покупатели будут готовы рассматривать цену в пределах 300-500 млн руб. за контрольный пакет.

Оксана Мымрина