Умер бывший первый зампред КГБ СССР

Бывший первый зампредседателя КГБ СССР Филипп Бобков умер в возрасте 93 лет, рассказали «РИА Новости» его родственники. О его смерти также сообщил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

По словам близких генерала, точная причина его смерти пока не установлена. «Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8:00»,— заявили они агентству.

Филипп Бобков служил первым зампредом КГБ СССР в 1985–1991 годы, до этого возглавлял Пятое управление КГБ СССР (1969–1983), отвечавшее за «идеологическую контрразведку». В 1986–1990-х был депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва, в 1986–1990-е входил в ЦК КПСС.

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