Счетная палата нашла признаки коррупции в аренде земли стадионом «Спартак»

Договоры аренды земли, заключенные московским управлением Росимущества с застройщиками ООО «Стадион “Спартак”» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент» (структура Vi Holding), содержат «признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам Российской Федерации», сообщает РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты (.pdf). Речь идет об аренде земельных участков на месте бывшего аэродрома Тушино.

По данным Счетной палаты, в договорах аренды, заключенных в 2017–2018 годах с застройщиками, «на прежних условиях» определена арендная плата в размере 62,16 и 77,47 руб./кв. м, а это составляет лишь 0,15–0,42% кадастровой стоимости земельных участков. Для аналогичных случаев должна применяться ставка в размере 2% кадастровой стоимости.

«Ви Холдинг Девелопмент» подробно ответил на претензии Счетной палаты.

Генеральным директором стадиона «Спартак» является брат Леонида Федуна Андрей Федун. На балансе ООО находится стадион «Открытие Арена» футбольного клуба «Спартак».

«Ви Холдинг Девелопмент» входит в группу Vi Holding бизнесмена Виталия Мащицкого. Застройку ее проекта финансирует международный консорциум РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда, Суверенного фонда Саудовской Аравии, фонда Mubadala (ОАЭ).