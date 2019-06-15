Сербия проводит учения с участием России и Белоруссии

В Сербии накануне вечером, 14 июня, стартовали международные учения «Славянское братство-2019» с участием России и Белоруссии. Совместные учения трех стран продлятся до 27 июня. В них примут участие около 600 военнослужащих, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

От России в учениях участвуют порядка 200 десантников, от Сербии — около 300 человек, от Белоруссии — до 60 военных. В ходе учений будут задействованы более 50 единиц колесной и гусеничной военной техники.

«На первом этапе учения будет проведено слаживание подразделений, отработаны задачи по контртеррористической тактике, проведены занятия по воздушно-десантной и огневой подготовке»,— рассказали в министерстве.

В 2018 году учения «Славянское братство» прошли в Краснодарском крае, в мероприятиях участвовали около 1 тыс. военных. В 2017-м учения проводились в Белоруссии, в них также были задействованы более 1 тыс. военных.