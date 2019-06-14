Бориса Джонсона обвинили в боязни теледебатов

Шестеро кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании выступили с открытым письмом, в котором обосновали необходимость и свою готовность принять участие во всех предстоящих телевизионных дебатах. При этом политики призвали седьмого кандидата, пользующегося наибольшей поддержкой консерваторов, но редко выступающего публично, Бориса Джонсона не уклоняться от участия в дебатах.

По итогам первого тура голосования за нового лидера консерваторов в парламентской фракции партии, которое проходило в минувший четверг, именно Борис Джонсон стал фаворитом, он набрал наибольшее число голосов депутатов — 114 из 313, оставив далеко позади всех своих соперников. Между тем его соперники — Джереми Хант, Майкл Гоув, Доминик Рааб, Саджид Джавид, Мэтт Хэнкок и Рори Стюарт — в своем письме отметили, что «предстоящие выборы предоставляют значительную возможность обсудить, сформировать и определить идеи, которые будут стоять» за разными концепциями «Брексита» и того, что будет после него. Поэтому, по их словам, крайне важно принять участие в теледебатах на общественном телеканале Channel 4 16 июня и на BBC 18 июня. Джереми Хант в интервью BBC призвал господина Джонсона «быть смелее». «Что сказал бы Черчилль, если бы кто-то, стремящийся стать премьер-министром, прятался от СМИ?» — заявил он. А Доминик Рааб заметил: «Если ты не можешь сохранять самообладания и держать удар даже в борьбе за руководство партией, что же будет с тобой в Брюсселе?»

Господин Джонсон, по словам его пресс-секретаря, пока обсуждает с телеканалами вопрос своего участия в этих дебатах. Однако до сих пор никаких результатов этого обсуждения нет. В прошлом Борис Джонсон нередко допускал ляпы в публичных выступлениях (например, назвал Африку страной; говорил, что Дональд Трамп явно не в своем уме; а «кровную нелюбовь» Барака Обамы к Великобритании объяснял тем, что президент США «наполовину кениец»). Как отмечают некоторые британские издания, предвыборный штаб Бориса Джонсона просто опасается, что в ходе нынешних дебатов он тоже скажет что-нибудь не то, что подорвет его шанс стать лидером партии тори и премьер-министром.

Подробнее о лидерстве господина Джонсона в гонке за пост премьера — в публикации “Ъ” «Борис Джонсон пробивается к креслу премьера».

Алена Миклашевская