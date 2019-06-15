16 июня исполняется 64 года председателю правления ООО УК «Роснано» Анатолию Чубайсу

Его поздравляет управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий:

— Дорогой Анатолий Борисович, c днем рождения! От всей души желаю счастья, благополучия, радости и, конечно, успехов в Вашей профессиональной деятельности. Построение новой индустрии, способной стать одним из катализаторов инновационной экономики страны, является сложнейшей задачей, требующей бесконечного количества сил, опыта, знаний и терпения. Именно такие вызовы приносят радость и являются основой продуктивных идей. Сохраняйте свою уникальность, особый темперамент, солнечный заряд и кураж! Наша жизнь имеет две обязательные и одинаково ценные и важные составляющие: работа и дом! Пусть в Вашем доме царят любовь, покой и уют, доброта и забота, понимание, поддержка и благополучие. А в работе сопутствует успех, удача и понимание во всех начинаниях… И продолжениях!

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