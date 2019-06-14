Совбез зайдет во двор

Замглавы регионального сов­беза Сергей Люльков проведет проверку законности действий администрации Ульяновска при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в части благоустройства дворов, «в том числе — на наличие коррупционной составляющей». Ранее региональное управление ФАС в арбитражном суде добилось приостановления действия контракта по благоустройству дворов. Согласно позиции ведомства, МБУ «Стройзаказчик» незаконно заключило два контракта без конкурса на общую сумму более 109 млн руб. В региональном совбезе отмечают, что им предстоит выяснить, почему часто победителем по дворам была одна и та же компания. Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что рынок «уже поделен».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник на аппаратном совещании поручил своему заместителю, секретарю регионального совбеза Сергею Люлькову «незамедлительно провести служебную проверку» информации о незаконных действиях власти при реализации проекта по благоустройству дворов.

Ранее, на минувшей неделе, региональное управление ФАС сообщило о том, что по его заявлению определением Арбитражного суда Ульяновской области остановлены работы по благоустройству дворов Ульяновска. Речь идет о выполнении контрактов на суммы в 85,9 млн руб. и в 22,8 млн руб. Как сообщает УФАС, «руководство Ульяновска, Ульяновской городской думы разрешили МБУ „Стройзаказчик“ не исполнять федеральные законы и подписать контракты с единственным поставщиком через процедуру 223ФЗ». При этом сначала, 16 апреля этого года, как и положено, в соответствии с законом 44ФЗ, были опубликованы извещения о проведении электронных аукционов по ремонту дворов МКД с начальными ценами контрактов 85,9 млн руб. и 22,8 млн руб., однако уже через 10 дней эти закупки были отменены, а вместо них днем раньше в план закупок по 223ФЗ внесены изменения и добавлены закупки у единственного поставщика с теми же ценами контрактов. И в тот же день, 25 апреля, МБУ «Стройзаказчик» заключило контракты с двумя компаниями-подрядчиками.

В управлении ФАС „Ъ“ пояснили, что МБУ «Cтройзаказчик» не имел права определять единственного поставщика по 223ФЗ, «поскольку деньги — бюджетные, в том числе — федеральные» (финансирование осуществляется за счет средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда»). «В этом случае заказчик был обязан объявлять аукцион в соответствии с законом 44ФЗ»,— сказала руководитель отдела закупок Екатерина Бокач. Называть компании, с которыми были заключены договоры подряда, в ведомстве не стали, однако, согласно определению арбитражного суда, рассматривавшего иск УФАС о признании недействительным договора подряда, одна их них — компания «Стройцентр» (ООО), с которой был заключен договор на 85,9 млн руб. Суд пока принял только обеспечительные меры, установив для «Стройзаказчика» запрет на совершение любых действий по исполнению договора подряда и по оплате этого договора. Следующее заседание суда — 20 июня.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Стройцентр» создано в июле 2017 года, владельцем и гендиректором является Сатеник Амирагян. Всего за 2018 год компания только по 44ФЗ исполнила 12 контрактов на общую сумму в 183 млн руб., среди них, например, контракт от 4.06.2018 года на выполнение работ по ремонту дворовых территорий в Ульяновске в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2020 годы» на сумму в 102 млн руб.

Также Сатеник Амирагян является владельцем и гендиректором созданной в феврале 2015 года компании «Лига» (ООО), которая в 2017 году уже заключала контракт по ремонту дворовых территорий с МБУ «Стройзаказчик» как единственный поставщик на сумму в 15 млн руб., у нее также было 7 контрактов в 2016 и 2017 годах по 44ФЗ с городским МБУ «Дорремстрой» на общую сумму в 89 млн руб. Всего в 2017 и 2018 годах «Лига» стала победителем 11 аукционов в муниципальных закупках на сумму в 245 млн руб., среди них контракт на ремонт парка «Дружбы Народов» (2017 г., 41 млн руб., по нему у региональной Общественной палаты в прошлом году было много претензий), а также выполнение работ по ремонту дворовых территорий (три аукциона в 2017 г. на 42 млн руб., 41 млн руб. и 41 млн руб.).

Мэр Ульяновска Сергей Панчин заметил, что в деле, о котором сообщило УФАС, «ребята пошли по 223 закону, считая, что это можно, а оказалось, что нельзя», и «администрация выполняет решение суда». По его словам, сейчас «приходится ходить по дворам и объяснять жителям», что «теперь будет заново объявлен конкурс», «но к 1 сентября постараются работы закончить». Он также пообещал «очень серьезно разобраться, почему так произошло».

Руководитель МБУ «Стройзаказчик» Александр Шканов от подробных комментариев отказался, отметив лишь, что «и „Стройцентр“, и „Лига“ выигрывали в честной борьбе», и что «несложно поднять документы и убедиться». Впрочем, источник, близкий к «Стройзаказчику», в беседе с „Ъ“ заметил, что «в районах области побеждают одни компании, в Ульяновске — другие, все просто — рынок уже поделен».

Секретарь регионального совбеза Сергей Люльков пояснил „Ъ“, что «ситуация требует очень пристального внимания». «Губернатор дал мне поручение проверить всю цепочку, насколько законными были решения должностных лиц на каждом из этапов. Именно с позиции коррупционной составляющей будем подходить к этим вопросам, в том числе — проверять факты, почему победителем была одна фирма. Одно дело, если неправильное применение законодательства, другое дело — наличие коррупции»,— сказал господин Люльков. По его словам, о первых результатах проверки губернатору будут доложено уже в конце недели. «А если будут обнаружены факты коррупции, материалы будут переданы в правоохранительные органы»,— добавил секретарь совбеза.

Председатель профильного комитета гордумы Денис Седов отмечает, что гордума «никакого участия в решениях по заключению контрактов не принимала и принимать не могла». Причинами заключения контракта без торгов, по его мнению, стали задержка поступления федеральных средств и необходимость ускорения работ по благоустройству». В случае, если суд встанет на сторону УФАС и контракты аннулируют, депутат намерен от лица своих избирателей подать в суд на администрацию города.

Сергей Титов, Ульяновск