Романа Старовойта выдвинули кандидатом в губернаторы Курской области

По итогам второго этапа партийной конференции курское реготделение «Единой России» выдвинуло кандидатом на сентябрьские выборы губернатора Романа Старовойта. В ходе тайного голосования господина Старовойта поддержали 229 делегатов из 257. Еще в феврале врио губернатора заявил о желании идти на выборы от «Единой России». От ЛДПР будет выдвигаться депутат Госдумы Сергей Иванов, коммунисты своего кандидата пока не назвали.

О том, как господин Старовойт заявил о выдвижении в губернаторы, читайте в публикации “Ъ” «Глава Курской области предпочел "Единую Россию"».

Олег Мухин