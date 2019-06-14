В Новосибирске суд рассмотрел дело о массовой драке между фанатами местного футбольного клуба «Сибирь» и красноярского «Енисея» в ноябре 2017 года, в которой погиб болельщик из Красноярска. 25-летнего Виктора Афанасьева, который, по версии следствия, насмерть забил соперника, суд приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима. Осужденный заявил, что засекреченные свидетели его оклеветали и в итоге на него повесили чужое преступление.

Заельцовский райсуд в четверг вынес приговор по делу о драке между болельщиками новосибирского футбольного клуба «Сибирь» и красноярского «Енисея». События, которые изложены в обвинительном заключении, произошли осенью 2017 года. 18 ноября полтора десятка фанатов «Енисея» приехали на арендованном микроавтобусе в Новосибирск. Красноярские болельщики хотели вернуть ранее отнятые у них новосибирцами баннеры, флаги и другую клубную атрибутику. Гости сообщили местным фанатам о своем приезде, договорились о встрече. По версии следствия, вечером на спортплощадке школы № 180 болельщики сошлись «стенка на стенку» по 13 участников с каждой стороны. Хозяева были представлены участниками болельщицких объединений «Сибирская фанатская группировка» и «Славные». Сигналом к началу драки стал зажженный файер. Потасовка, по словам свидетелей, продолжалась менее минуты, после нее не смог подняться 30-летний житель Красноярска Эдуард Самышкин. Полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью, и он скончался на месте. Фанаты «Сибири» запрыгнули в машины и разъехались. Гостям они через мессенджеры отправили сообщение, где те могут забрать атрибутику «Енисея».

Инцидент получил большой резонанс и долго обсуждался российскими болельщиками. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Его оперативное сопровождение осуществляли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Под подозрением оказался управляющий одним из новосибирских ресторанов преданный болельщик «Сибири» Виктор Афанасьев. По версии следствия, он буквально парой ударов сбил красноярского фаната с ног, сел на него и забил до смерти. Задержать фигуранта дела сразу не удалось, его объявили в розыск. 30 ноября 2017 года он был арестован на железнодорожном вокзале Кирова.

Предъявленные обвинения Виктор Афанасьев отрицал. По его словам, в основу дела легли показания засекреченных свидетелей, к которым нельзя относиться всерьез. Арестованный утверждал, что Эдуард Самышкин — не тот человек, с которым он дрался. В то же время он видел, как один из фанатов «Сибири» ходил и добивал ногами красноярцев. Он даже просил проверить его показания на детекторе лжи, но получил отказ.

В июле прошлого года по делу начался судебный процесс. Версия защиты суду показалась неубедительной. Он признал Афанасьева виновным и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. За вдовой погибшего Эдуарда Самышкина суд признал право на возмещение морального вреда и компенсацию затрат на погребение.

Константин Воронов