Грушинский фестиваль может не состояться из-за конфликта организаторов

В Самарской области может сорваться проведение 46-го всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Часть организаторов заявляют, что мероприятие не состоится, другие утверждают обратное.

«До планируемой даты начала Грушинского фестиваля 22 дня. Ни одного официального документа, регламентирующего подготовку и проведение фестиваля, нет. Утвержденного положения о фестивале нет… Рабочей группы по подготовке фестиваля при губернаторе нет. Распоряжение губернатором о ее создании на данный момент не подписано»,— сообщается на сайте Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина.

В обращении также сказано, что дирекция фестиваля существует лишь в виде интернет-публикации на сайте областного министерства культуры, а кадры, привлеченные к организации фестиваля, «неопытные, не понимающие специфики работы». Конкурс на получение субсидий не был проведен, материально-техническое оснащение фестиваля также отсутствует, сказано в документе. На данный момент официальная заявка на проведение конкурса подана только челябинским Благотворительным фондом культурных инициатив Олега Митяева. По словам авторов обращения, «проведение конкурса без клуба имени Валерия Грушина — нонсенс».

На официальном сайте самого фестиваля сообщения об отмене нет, а в его официальной группе «ВКонтакте» организаторы призывают не сдавать уже купленные билеты, так как мероприятие состоится, а «любая другая информация — провокация».

Как сообщает «Эхо Москвы»,в областном клубе имени Валерия Грушина этой весной произошел очередной раскол. Из президиума клуба был исключен бессменный президента клуба — Борис Кейльман. Бывшие соратники обвинили его в отчуждении товарных знаков фестиваля в пользу московской компании «Энерготехмонтаж».