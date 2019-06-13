Угольщики Кузбасса рассчитывают на транзит угля в обход Украины

Угольные компании Кузбасса просят РЖД разработать транзитные транспортные коридоры в обход Украины для исполнения заключенных контрактов на поставку угля в страны Восточной Европы. Из-за санкций и невозможности доставить топливо иностранным потребителям угольные компании региона теряют европейский рынок сбыта премиальных марок коксующегося угла в объеме 25 млн т в год. Об этом сообщила гендиректор ООО «Промугольсервис» Елена Дробина на совещании по проблемам перевозки угля железнодорожным транспортом в Кемерово.

По данным Елены Дробиной, металлургические предприятия Украины и Восточной Европы уже разместили заказы у других поставщиков премиального топлива из США и Канады, а некоторые марки угля уже вывозят со складов Амстердама. Как отметила госпожа Дробина, угольным предприятиям Кузбасса не хватает информации, как будут дальше развиваться события в ситуации с Украиной. «К настоящему моменту нет четкого понимания по дальнейшей работе в данном направлении, возможности или невозможности дальнейших поставок российского угля, его объемов и принципов пропускной системы. Грузы, отправленные в мае согласно выданным ранее разрешениям, остановлены у границ»,— уточнила госпожа Дробина, подчеркнув, что поставка премиальных марок в направлении предприятий Украины определяет экономику угольных предприятий.

Она также констатировала факт приостановки поставок из Кузбасса энергетических углей на западный рынок, стоимость которых упала за полгода упала более чем на половину. «На примере нашего предприятия исключены из поставки на западное направление 200 тыс. т ежемесячно — это 2,4 млн т. Мы вынуждены были закрыть углепогрузочную станцию, остановить технику и высвободить 300 человек, поставить на паузу выполнение социально-экономических программ»,— сказала она.

Как сказала Елена Дробина, в 2019 году наметилась тенденция снижения объемов перевозки из Кузбасса на восток, и это направление в сложившейся ситуации остается единственным для «реализации продукции в целях выживания». «Мы понимаем, что все объемы на восток не уедут. Но призываем: давайте хотя бы эти объемы попытаемся правильно распределить, услышать друг друга и эффективно их перевозить, чтобы мы на этом фоне не несли дополнительных издержек в виде штрафов»,— прокомментировала ситуацию Елена Дробина, обратившись к представителям РЖД.

ООО «Промугольсервис» — сервисное предприятие ООО «Ресурс», которое ведет добычу энергетических марок Д и Г на участке «Отвальный Южный N2 Глубокий» и разрезе «Кыргайский средний» в Кемеровской области. В 2018 году компания добыла 7,25 млн т угля, в ноябре 2018 года заявляла о планах в перспективе трех лет выйти на 10 млн т угля в год.

Нина Обелюнас