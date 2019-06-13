14 июня, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Volvo показала серийный беспилотный XC90

Компания Volvo представила серийный беспилотный XC90, разработанный совместно с сервисом Uber.

Шведский кроссовер с автопилотом дополнительно оснащен вспомогательными системами рулевого управления и торможения, а также резервной аккумуляторной батареей. Вспомогательные системы, в случае сбоя основных, берут управление на себя и останавливают машину.

В оснащение Volvo XC90 дополнительно включены набор сенсоров, помогающих система автономного вождения Uber могла безопасно передвигаться в городских условиях.

Напомним, в США Uber на протяжении нескольких месяцев тестирует беспилотные машины на базе серийного Volvo XC90. О возможности покупки беспилотных моделей шведский автопроизводитель пока не сообщает.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя