Volvo показала серийный беспилотный XC90

Беспилотный Volvo XC90 и Uber. Фото: Volvo

Беспилотный Volvo XC90 и Uber. Фото: Volvo

Шведский кроссовер с автопилотом дополнительно оснащен вспомогательными системами рулевого управления и торможения, а также резервной аккумуляторной батареей. Вспомогательные системы, в случае сбоя основных, берут управление на себя и останавливают машину.

В оснащение Volvo XC90 дополнительно включены набор сенсоров, помогающих система автономного вождения Uber могла безопасно передвигаться в городских условиях.

Напомним, в США Uber на протяжении нескольких месяцев тестирует беспилотные машины на базе серийного Volvo XC90. О возможности покупки беспилотных моделей шведский автопроизводитель пока не сообщает.