Volvo показала серийный беспилотный XC90

Компания Volvo представила серийный беспилотный XC90, разработанный совместно с сервисом Uber.
Беспилотный Volvo XC90 и Uber. Фото: Volvo
Беспилотный Volvo XC90 и Uber. Фото: Volvo
Шведский кроссовер с автопилотом дополнительно оснащен вспомогательными системами рулевого управления и торможения, а также резервной аккумуляторной батареей. Вспомогательные системы, в случае сбоя основных, берут управление на себя и останавливают машину.
В оснащение Volvo XC90 дополнительно включены набор сенсоров, помогающих система автономного вождения Uber могла безопасно передвигаться в городских условиях.
Напомним, в США Uber на протяжении нескольких месяцев тестирует беспилотные машины на базе серийного Volvo XC90. О возможности покупки беспилотных моделей шведский автопроизводитель пока не сообщает.