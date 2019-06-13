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Фото: Aston Martin

Aston Martin собрал первые кроссоверы DBX

Компания Aston Martin объявила о начале производства предсерийных прототипов первого в истории марки кроссовера DBX.

Сборка машин началась на новом заводе марки на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил (RAF) в местечке Сент-Атан в Южном Уэльсе. Серийные кроссоверы пойдут в производство в первой половине 2020 года, что подтвердил глава британской марки Энди Палмер.

Напомним, в настоящее время Aston Martin DBX проходит дорожные испытания, а серийная версия кроссовера будет представлена до конца 2019 года.

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