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Фото: Александр Алпаткин / Коммерсантъ

Вадим Шумков подал документы для участия в выборах губернатора Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков стал первым зарегистрированным претендентом на пост главы региона. Как сообщают в избирательном штабе кандидата, господин Шумков подал документы в областной избирком 13 июня в качестве самовыдвиженца. «Это наиболее объединяющая сегодня позиция, когда в регионе очень много проблемных вопросов»,- прокомментировал врио губернатора решение идти на выборы не от партии.

Следующим этапом станет сбор подписей (их необходимо собрать не менее 3521) и пройти муниципальный фильтр. Агитационная кампания стартует 10 августа, а сами выборы пройдут 8 сентября.

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