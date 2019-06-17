«Огонек» напоминает о тех, кто послужил прототипами героев фильма «Француз»

Фото: Rob Bogaerts / Anefo

Правозащитник Александр Гинзбург (1936–2002) в начале 1960-х составил самиздатовский поэтический альманах «Синтаксис», в 1966 году выпустил сборник «Белая книга» по делу писателей Синявского и Даниэля. У Гинзбурга хранились рукописи Солженицына. КГБ трижды арестовывал Гинзбурга: в общей сложности он провел в тюрьме и лагерях восемь лет. В 1979 году после переговоров между США и СССР был обменян на нелегалов КГБ. Жил в США, потом во Франции, руководил Русским культурным центром в Монжероне.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Художник Оскар Рабин (1928–2018) — один из основателей художественной группы «Лианозово». Организатор «Бульдозерной выставки» (1974). В 1977 году Рабина задерживают, затем лишают советского гражданства (1978). Сегодня его работы находятся в том числе в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея, в Центре Помпиду.

Фото: Из личного архива Александра Григорьева

Лианозовская школа — творческое объединение поставангардистов (1950–1970-е). Группа собиралась в квартире барачного дома вблизи станции Лианозово. В группу входили поэты Генрих Сапгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов и художники Оскар Рабин, Николай Вечтомов, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин. Центральной фигурой был художник и поэт Евгений Кропивницкий.