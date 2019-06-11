Российский стартап по работе с документами привлек $500 тыс. от группы инвесторов

Российский стартап в области роботизированной автоматизации труда офисных сотрудников electroNeek Robotics привлек предпосевное финансирование в размере $500 тыс., следует из сообщения компании. В раунде участвовали институциональные инвесторы — фонды I2BF Global Ventures, Softline Venture Partners и YellowRockets.vс, а также бизнес-ангелы, ранее участвовавшие в финансировании компании, включая Антона Литвякова и инвестиционный офис Сергея Дашкова.

electroNeek — платформа распознавания и считывания информации из документов (счетов, накладных, договоров). Эти данные она автоматически заносит в корпоративные системы клиентов и облачные SaaS-решения, отчеты и письма.

Юлия Тишина