Зоне предлагают особый режим

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил федеральному центру создать на базе портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в Ульяновске зону свободной торговли (ЗСТ). Он считает, что принцип свободной торговли позволит поддержать вхождение российских компаний в производственные и торговые цепочки по всему миру. В региональной корпорации развития считают, что ЗСТ в определенных случаях позволит обойти и западные санкции. Эксперты считают, что ЗСТ будет перспективной, если Ульяновску удастся включиться в межгосударственный проект «Один пояс — один путь», однако отмечают, что среди рисков — возможный перекос ПОЭЗ с производственной составляющей на торговологистическую.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ2019) губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой наделить портовую особую экономическую зону «Ульяновск» статусом зоны свободной торговли.

«Мы намерены обратиться к руководству Российской Федерации с предложением создать на базе уже существующей в Ульяновской области особой экономической зоны портового типа международную зону свободной торговли, свободного порта в формате крупнейшего транспортно-логистического комплекса для перевалки международных грузов»,— написал губернатор на своей странице в Facebook, отметив, что необходимо «сдвинуть с места полномасштабный экспортно-импортный проект», в том числе — связанный с взаимной торговлей с КНР. «Наша сверхзадача в том, чтобы сделать Ульяновскую область настоящими воротами в Россию для широкого спектра компаний из Китая, Японии, Вьетнама, Индонезии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»,— подчеркнул губернатор. По его мнению, «принцип свободной торговли позволит поддержать вхождение российских компаний в производственные и торговые цепочки по всему миру».

Напомним, принцип зоны свободной торговли подразумевает освобождение ее участников от таможенных пошлин, а также, возможно, от определенных налогов и сборов. То есть, как пояснили в ПОЭЗ «Ульяновск», товары могут беспошлинно завозиться в ЗСТ и вывозиться из нее в третьи страны или использоваться в производстве на территории ЗСТ.Взимание таможенной пошлины активируется только в случае, если товар покидает зону и распространяется в дальнейшем на территории России. Сегодня этот принцип уже частично используется на территории ПОЭЗ, где для резидентов действует режим свободной таможенной зоны, а для стран Евразийского экономического союза также еще действует и нулевой НДС.

Общая площадь ПОЭЗ вместе с еще не занятыми перспективными участками составляет 426 гектаров, еще 30 гектаров — речная ОЭЗ. К настоящему моменту на территории ПОЭЗ зарегистрировано 27 резидентов. По данным АО «ПОЭЗ Ульяновск», сводный показатель эффективности зоны (эффективность резидентов, вложений бюджетных средств и управления зоной) за весь период составил 77%, а по итогам 2018 года — 92%, за прошедшие месяцы текущего года — 77%.

Как пояснил „Ъ“ Сергей Морозов, в Ульяновске «уже фактически приступили к реализации проекта по созданию зоны свободной торговли», тем более что «это единственная ОЭЗ в России, где помимо производственной деятельности можно заниматься оптовой торговлей как самостоятельным видом бизнеса». По словам губернатора, «в ближайшие 2–3 года потенциал ПОЭЗ будет расширен за счет вновь построенных речного и железнодорожного терминалов», а «к 2022 году ПОЭЗ получит речной сегмент, на базе которого затем будет создаваться первый свободный порт на Волге» (в настоящее время на базе бывшей площадки и причальной стенки мостоотряда на левом берегу Волги создается грузовой речной порт с непосредственным выходом на железнодорожный терминал и федеральные автомобильные трассы, который в дальнейшем станет частью ПОЭЗ. — „Ъ“). К 2025 году на базе ПОЭЗ планируется построить мультимодальный контейнерный порт для перевалки грузов между железной дорогой, автомобильным и речным транспортом. В конечном итоге ПОЭЗ планирует стать мощным мультимодальным логистическим центром, объединяющим все основные транспортные направления перевозок товаров — речное, железнодорожное, автомобильное и ­авиационное.

Губернатор также пояснил, что «достигнута договоренность с одним из ведущих логистических операторов КНР об организации в рамках российско-китайского проекта „Один пояс — один путь“ регулярных контейнерных поездов Китай (провинция Шаньдун) — Ульяновская область». По его словам, «контейнеры с грузом из Китая смогут напрямую доставляться в Ульяновск для распределения в другие регионы России и зарубежья», планируется организовывать не менее 7 контейнерных поездов ежемесячно.

Гендиректор УК АО «ПОЭЗ Ульяновск» Олег Барабанов пояснил „Ъ“, что примером для Ульяновска стала Шанхайская зона свободной торговли, где «только за первый год ее деятельности было зарегистрировано 14 тысяч новых предприятий». Он считает, что для успешной работы ульяновской ЗСТ желательно обнулить не только таможенные пошлины, но также и НДС, «что даст возможность резидентам на выгодных условиях закупать друг у друга товары, развивать кооперацию», и все это позволит развивать и производственную составляющую ПОЭЗ, в том числе направленную на экспорт.

Гендиректор АО «Корпорация развития Ульяновской области» (акционер ПОЭЗ) Сергей Васин, заметив, что логистическая составляющая изначально была одним из основных направлений деятельности ПОЭЗ, считает, что для ЗСТ «также желательны такие дополнительные режимы, как упрощенные процедуры сертификации товаров, регистрации производств, использования патентов». Он также полагает, что особый режим позволит обойти санкции, которые не будут действовать в ЗСТ.

По информации „Ъ“, все необходимые документы, в том числе проект дорожной карты перехода к ЗСТ, уже готовы и будут представлены правительству РФ в ближайшее ­время.

Как воспримут предложение Сергея Морозова в правительстве, пока неизвестно. Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев отмечает, что «с одной стороны, федеральный центр заинтересован в развитии регионов и во включении в проект „Один пояс — один путь“, с другой стороны, Минфин неохотно идет на различные преференции». Аналитик считает, что при существующем уровне налогового и административного давления на бизнес формирование такой зоны будет привлекательным для инвесторов как в сфере торговли, так и в сфере производства. «В увязке с транзитным маршрутом в рамках проекта „Один пояс — один путь“ это может быть делом перспективным, хотя в торговле Китая с Европой железнодорожный вариант все равно проигрывает по стоимости морским перевозкам»,— заметил эксперт. К рискам он относит возможный перекос деятельности ПОЭЗ от производственного направления к торговологистическому.

Сергей Титов, Ульяновск