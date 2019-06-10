Вертолет упал на крышу здания в центре Нью-Йорка

Вертолет совершил жесткую посадку на крыше здания в центре Манхэттена в Нью-Йорке, погиб один человек, сообщается в Twitter пожарного управления города.

На крыше здания, на который совершил посадку вертолет, начался пожар. Пожар был потушен. По данным американского телеканала CNBC, из здания были эвакуированы сотни работавших там человек.

Американский телеканал CBS сообщает, что прибывший на место происшествия губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо исключил возможность теракта.

Катастрофа произошла на 787 Седьмой Авеню. Вертолет приземлился на крышу 54-этажного здания, расположенного между Западной 51-й и Западной 52-й улицами, в северной части Таймс-сквер.

На данный момент Седьмая Авеню перекрыта, местная полиция просит жителей города избегать оцепленного района.