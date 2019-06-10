Reuters рассказало о связях американского банкира с Маттиасом Варнигом

Как сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальные электронные письма, американский банкир Роберт Форсман, сейчас занимающий должность вице-президента швейцарского банка UBS, в 2007 году передал долю в российском банке «Ренессанс Капитал» близкому другу Владимира Путина немецкому бизнесмену и бывшему сотруднику Министерства госбезопасности ГДР Маттиасу Варнигу. Кроме того, десять лет назад он организовал господину Варнигу, сейчас занимающему должность управляющего директора Nord Stream AG, несколько встреч с высокопоставленными американскими чиновниками, отвечающими за внешнюю политику. Reuters ссылается на оказавшийся в его распоряжении кэш электронных писем «Ренессанс Капитала» за 2007–2011 годы — речь идет о письмах, которыми между собой обменивались топ-менеджеры банка, а также о письмах его клиентам.

Господин Форсман занимал несколько высоких должностей в банках в России. В начале 2000-х он возглавлял российское инвестиционное подразделение немецкого Dresdner Bank (господин Варниг тогда же был президентом Dresdner Bank по России), в 2006–2009 годах был заместителем главы совета директоров «Ренессанс Капитала», а затем до 2016 года возглавлял российское подразделение Barclays Capital. Сам господин Форсман неоднократно заявлял, что хочет играть роль миротворца в российско-американских отношениях.

При этом, как пишет Reuters, эти письма демонстрируют «более сложные и более расчетливые» отношения банкира с Кремлем. Роль господина Форсмана привлекла внимание после того, как его имя было упомянуто в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера. Там шла речь о том, что в 2016 году господин Форсман отправил электронное письмо помощнику Дональда Трампа с приглашением кандидата в президенты США на Петербургский международный экономический форум и сообщил, что им интересовались «высокопоставленные кремлевские чиновники». Позже господин Форсман выражал желание встретиться с одним из сыновей Дональда Трампа или с кем-либо из его помощников.

Как сообщает Reuters, в числе прочего эти письма показывают, как господин Форсман и его коллеги помогали российским властям получить выгоду из ликвидации ЮКОСа, в том числе участвуя в аукционе на подразделение ЮКОСа Yukos Finance BV. В письмах говорится о том, как господин Форсман убеждал других топ-менеджеров «Ренессанс Капитала» в необходимости принять участие в аукционах, связанных с банкротством ЮКОСа. Также он был в числе топ-менеджеров «Ренессанс Капитала», которые в 2007 году готовили секретное соглашение о передаче доли в банке господину Варнигу. Кроме того, электронные письма свидетельствуют о том, что господин Форсман в 2009 году организовал господину Варнигу ряд встреч с высокопоставленными американскими чиновниками, в том числе с Фионой Хилл, тогда работавшей в Национальном разведывательном совете США и занимавшейся Россией и Евразией, и с Мэри Уорлик, исполнявшей обязанности второго помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии.

В инвестбанке «Ренессанс Капитал» “Ъ” пояснили, что агентство Reuters в своей заметке, видимо, имело ввиду не инвестбанк, а Renaissance Group. «В ноябре 2012 года “Ренессанс Капитал” и Renaissance Group объявили о своем разделении и начали вести свою деятельность независимо друг от друга, — пояснили в инвестбанке. — «“Ренессанс Капитал” не оказывал консультационных услуг в связи с отчуждением/ приобретением активов ЮКОСа и не осуществлял инвестиции в эти активы".

Яна Рождественская