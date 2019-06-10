Минфин не готов передать акциз на табак в бюджет регионов

Министерство финансов не готово отдать акцизы на табак в бюджет регионов, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

«Мы приняли решение о том, чтобы отдать акцизы на нефтепродукты субъектам РФ. Что касается акцизов на табак, пока не готовы к таким предложениям»,— заявил министр финансов.

За зачисление части доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов неоднократно выступали депутаты Госдумы. На сегодняшний день табачные акцизы в полном объеме поступают в федеральный бюджет.

В этом году впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет. В целом объем нелегального табачного российского рынка увеличился до 10,3% против 7,7% годом ранее. Общие потери бюджета в виде недополученных акцизов и НДС могут превысить 70 млрд руб. По мнению производителей, к росту подделок и нелегального рынка привело постоянное увеличение ставок акциза.

Подробнее об ущербе от роста доли контрафактной табачной продукции читайте в материале “Ъ” «Курильщиков окутывает дым».