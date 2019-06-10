Дело в отношении экс-министра связи Дагестана передано в суд

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по делу бывшего министра связи и телекоммуникаций Дагестана Юсупа Малламагомедова. Он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб, нанесенный государству действиями министра, оценен в сумму около 21 млн руб.

Силовики задержали Юсупа Малламагомедова 31 октября прошлого года. Следствие выяснило, что назначенный в марте 2015 года на должность министра Малламагомедов в период с мая по ноябрь того же года, используя поддельные коммерческие предложения, при составлении аукционной документации повлиял на установление завышенной цены восьми государственных контрактов по поставке техники и мебели для офисов МФЦ.

Первоначально ущерб, нанесенный действиями Юсупа Малламагомедова бюджету республики, был оценен в 13 млн руб. Однако в ходе предварительного следствия эта сумма выросла до 20,8 млн руб.

Для рассмотрения по существу уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Махачкалы.

Юлия Рыбина, Махачкала