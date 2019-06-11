Сибирь становится все мягче

Совместное исследование российских и американских исследователей из Красноярского научного центра (Сибирское отделение РАН) и Национального аэрокосмического института (Хамптон, Виргиния, США), посвященное климату азиатской части России и условиям жизни в ее регионах, привело ученых к благоприятным для жителей прогнозам: климат становится мягче, а вечная мерзлота постепенно отступает на север. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Letters.

Площадь азиатской части России составляет примерно 13 млн км, то есть приблизительно 77% от сухопутной площади страны. Проживает же на ней всего 27% населения, сосредоточенного преимущественно в больших городах и в южных, степных регионах с относительно удобным для жизни климатом и плодородной почвой.

«Прежние миграции людей были связаны с изменением климата. Когда цивилизации разработали технологии, дающие им возможность адаптироваться, люди стали меньше зависеть от окружающей среды, особенно в плане климата,— рассказывает ведущий автор исследования Елена Парфенова из Красноярского научного центра. — Мы хотели узнать, могут ли грядущие климатические изменения привести к тому, что наименее гостеприимные регионы азиатской части России станут более пригодными для жизни людей».

В анализе команда ученых воспользовалась 20 моделями общей циркуляции, составленными по стандартной системе оценок климатических изменений под названием Coupled Model Intercomparison Project (Phase 5), и двумя предполагаемыми сценариями Representative Concentration Pathway (RCP), по которым будет изменяться концентрация углекислого газа в атмосфере и, следовательно, климат — умеренные изменения (RCP 2,6) и крайние (RCP 8.5). Исследователи также применили январские и июльские показатели температуры воздуха, а также годовые осадки для этих двух сценариев, чтобы понять, как они будут сказываться на трех климатических индексах, которые важны для жизнеобеспечения и благополучия жителей азиатской части России: экологический ландшафтный потенциал (Ecological Landscape Potential, ELP), суровость зимы и покрываемость вечной мерзлотой. По итоговым вычислениям, температура воздуха в середине зимы вырастет на 3,4°C (RCP 2.6) – 9.1°C (RCP 8.5), в середине лета на 1.9°C (RCP 2.6) – 5.7°C (RCP 8.5). Годовые осадки также растут на 60 мм (RCP 2.6) – 140 мм (RCP 8.5).

«Наши симуляции показали, что при RCP 8.5 азиатская часть России будет иметь к 2080-м годам более мягкий климат, меньшую покрываемость вечной мерзлотой, которая снизится с нынешних 65% до 40% территории», — заявляет Елена Парфенова. По сценарию RCP 2.6, ELP вырастет для 15% территории, что в пять раз увеличит ее способность обеспечивать собой жителей и сделает ее более привлекательной для населения.

Петр Харатьян