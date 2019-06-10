Отзывы о курсах Skillbox подтверждают их эффективность для 82% слушателей

Онлайн-университет Skillbox — это современная платформа, на базе которой можно получить знания по самым актуальным и современным профессиям в сфере digital. Опытные преподаватели, сотрудничество с ведущими студиями и компаниями, актуальная программа занятий, гибко меняющаяся в зависимости от текущих новинок в IT-сфере, позволяют завоевывать курсам Skillbox положительные отзывы среди слушателей. Обучение выстраивается в удобном для студента графике, срок обучения зависит от самого клиента. Наличие домашних заданий позволяет пробовать решать рабочие задачи уже во время обучения и получать полезную обратную связь от преподавателей. Спикеры в своих отзывах о Skillbox особенно отмечают специалистов таких знаменитых компаний, как aic, CreativePeople, Сибирикс и многих других. При этом 94% слушателей получают карьерный рост после завершения обучения, и 82% — довольны результатом курса и самим университетом Skillbox. Отзывы учащихся можно найти на официальном сайте компании, а также повсеместно в сети.



По каким конкретным направлениям организуются занятия? Перечень курсов делится на четыре глобальные категории. Это дизайн, программирование, маркетинг и управление. То есть самые высокооплачиваемые и актуальные области в IT, в которых постоянно требуются квалифицированные сотрудники.

В группу дизайна входят не только курсы по веб-дизайну и анимации, но и эксклюзивные курсы, такие как курс по Sound-дизайну. Студенты изучают весь набор инструментов для практики, а именно: Photoshop, Cinema4D и другие. Слушатели могут научиться графическому дизайну с нуля, прокачать навыки веб-дизайна до профессионального уровня, освоить специфику создания мобильных приложений. Кроме того, можно научиться смежной области – дизайну интерьеров.

Вот что говорят студенты в своих отзывах о курсах Skillbox по дизайну: «Это совершенно новый уровень веб-проектирования, узнать который я бы посоветовал любому веб-дизайнеру».

Категория программирования включает обучение современным профессиям. В первую очередь, сюда относится «Веб-разработчик с нуля до PRO». Создание сайтов сегодня по-прежнему является одним из самых востребованных навыков, а подобный курс позволит освоить создание как сайтов-визиток, так и сложных высоконагруженных проектов с нетривиальной архитектурой и технологическим стеком.

Кроме этого, вниманию слушателей предлагаются курсы по мобильной разработке, 1С –Битрикс, Python, Java и PHP.

Студенты-программисты оставляют такие отзывы о Skillbox: «Курс непростой и требует немало времени на выполнение домашних заданий, так как основной упор сделан на самостоятельное изучение, и основ, о которых рассказывается в видео, для новичков недостаточно, поэтому приходится много гуглить и изучать самому. Но, на мой взгляд, от этого эффективность и понимание только выигрывают...».

Группа курсов по маркетингу включает популярную программу «Интернет-маркетолог» от Ingate, обучение контекстной рекламе, способам продвижения в социальных сетях и Instagram и даже курс по созданию контента на YouTube. Слушатели учатся эффективно рекламировать и продавать товары и услуги.

Вот один из отзывов о Skillbox от студентов направления «Маркетинг»: «Данный курс меня заинтересовал прежде всего потому, что он рассказывает о различных методах и стратегиях популяризации товаров и услуг в интернете».

Наконец, группа курсов по управлению объединяет полезные программы, которые звучат как «Управление Digital-проектами», «Управление командами» и многие другие варианты обучения в сфере менеджмента.

Отзыв слушателя Skillbox по этому направлению: «Преимущество этого курса в том, что он состоит из удобных коротких уроков в рамках модулей. Обучение можно проходить в удобное время со своего телефона или ноутбука. Домашние задания тоже задавали, благодаря им я получила практические навыки составления бюджета и планирования ресурсов».

Таким образом, полученное в онлайн-университетах Skillbox образование дает разносторонние знания и навыки, необходимые для полноценного освоения профессий в сфере digital. Прослушав курсы Skillbox, студенты получают широкие возможности реализовать себя на рынке современных востребованных вакансий.