Госуслуги можно будет оплачивать в МФЦ без комиссии

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ). Теперь госуслуги можно будет оплачивать через электронные терминалы в МФЦ как наличными, так и банковскими картами без комиссии. Как пояснили в правительстве, новые правила позволят «решить проблемы с оплатой услуг, возникающие там, где кредитные организации находятся далеко от МФЦ».

Госдума приняла закон об оплате госуслуг через МФЦ в феврале 2018 года. В разработанный Минэкономики список изначально входило 86 услуг, однако в итоге правительство утвердило перечень из 44 пунктов.