В сельских населенных пунктах Прикамья появятся старосты

В региональное законодательное собрание внесен законопроект «О старостах сельских населенных пунктов Пермского края». Инициатива разработана советом муниципальных образований Прикамья. Законопроект предлагает появление в Прикамье нового института местного самоуправления - старосты сельского населенного пункта. Согласно проекту закона, староста назначается представительным органом муниципалитета, в состав которого входит сельский населенный пункт, по представлению схода жителей этого населенного пункта.

Среди полномочий старосты: взаимодействие с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями по решению вопросов местного значения, содействие привлечению граждан к выполнению социально значимых работ на добровольной основе (в том числе, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация благоустройства населенного пункта, контроль за соблюдением правил благоустройства), а также информирование сельских жителей по вопросам организации и осуществления местного самоуправления.

Срок полномочий старосты составляет не менее двух, но не более пяти лет. Вместе с тем количество сроков, в течение которых одно и тоже лицо может исполнять полномочия, не ограничено. Ежегодно староста обязан предоставлять отчет о своей деятельности муниципальному представительному органу. При этом староста не является государственным или муниципальным служащим и работает на безвозмездной основе.

Авторы инициативы в пояснительной записке, отмечают что необходимость принятия закона, в том числе, связана с реорганизацией сельских территорий края в муниципальные округа. «Важно, чтобы результате преобразования власть не только не отдалилась от населения, но и у нее появилась возможность установления прямого диалога с жителями даже самых отдаленных населенных пунктов», - подчеркивается в пояснительной записке.

Скорее всего, законопроект будет рассмотрен на июньском пленарном заседании. На этом же заседании могут быть приняты проекты о реорганизации Гайнского, Кудымкарского, Кочевского, Юсьвинского и Юрлинского районов Коми-округа в муниципальные округа. Ранее парламентарии поддержали инициативы о преобразовании в муниципальные округа Александровского, Березовского и Ординского муниципальных районов Прикамья.