Антипрививочные сайты рискуют попасть в «черный список»

Минздрав готовится блокировать сайты антипрививочников. В ведомстве разработали законопроект, который позволить ограничивать доступ к ресурсам с призывами против вакцинации. Об этом заявила глава министерства Вероника Скворцова. По ее словам, законопроект сейчас проходит обсуждение. Нужно ли запрещать сайты антипрививочников?

Директор медицинского центра в Марьино Александр Терентьев убежден, что это поможет в борьбе с отказом от прививок: «Я считаю, что программа и календарь вакцинации, который существует в нашей стране, если его выполнять, позволит сократить многие инфекционные заболевания и неконтролируемые вспышки. К сожалению, бытует мнение, что прививки вызывают различные негативные последствия. Я могу сказать, что это крайне единичные случаи, и вред от прививок ничтожно мал, по сравнению с той пользой, которую они приносят. Поэтому я поддерживаю те меры, которые позволят выработать в стране культуру вакцинации. Избыточная антипропагандистская информация, на мой взгляд, действует на людей неправильно. И один случай каких-то нежелательных явлений при прививках очень бурно обсуждается, при этом миллионы случаев, когда вакцина помогла, остаются за кадром. Так что информационный поток надо исправлять, чтобы люди были правильно и надлежащим образом осведомлены».

В апреле Минздрав предложил наказывать за публичные призывы отказываться от вакцинации. Конкретные санкции тогда не назывались. Еще ранее в министерстве обсуждали возможное наказание для врачей, которые рекомендуют родителям не прививать детей. Предполагалось, что им будут делать выговоры и принудительно направлять на курсы повышения квалификации. Блокировка сайтов про вред прививок и другие запретительные меры приведут к тому, что число вакцинированных россиян не вырастет, как того хочет государство, а, наоборот, снизится, убежден президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский: «Идея Минздрава прекрасна, но как это соотносится с персонализированной медициной, о которой говорит та же самая Скворцова, непонятно. Дело в том, что если Минздрав пойдет по этому пути, то еще больше будет выливаться в раковину, при том что отчеты будут показывать стопроцентную вакцинацию населения. Они хотят всем заткнуть рот и при этом делать то, что они считают необходимым.

Минздрав, наверное, не заметил, но эпидемий не было лет 50, и то, что вакцина причиняет вред, признавать не хочет.

Молодым родителям, которые не видели и не понимают, что такое эпидемия, приходится объяснять все более подробно, почему они должны рисковать здоровьем своего ребенка. Безусловно, есть вакцины, которые нужны только определенным группам населения, а есть, которые просто опасны или бесполезны, например, прививка от гриппа, поэтому мы говорим о разумной вакцинации и открытом диалоге, ведь только тогда от этого будет польза».

При этом, судя по статистике Роспотребнадзора, доверие россиян к прививкам растет. По итогам прошлого года, 49% граждан вакцинировались от гриппа — это рекордный показатель. Годом ранее эта цифра была ниже на 3%.