Александр Лукашенко высчитывает компенсации за «Дружбу»

Александр Лукашенко оценил «Дружбу» дороже: по мнению президента Белоруссии, $20 млн — слишком маленькая компенсация за загрязненный трубопровод. Он потребовал от России справедливых выплат. По словам белорусского президента, международные компании рассчитывают получить сотни миллионов долларов.

При этом, по мнению Александра Лукашенко, западные компании пострадали куда меньше от загрязненной нефти.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии: Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать. Я в некоторых СМИ вижу информацию, что международные компании предъявляют России претензии до $800 млн. Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: "Что там, белорусы, они ничего не потеряли". Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но на $20 млн.

В апреле в трубопровод «Дружба», по которому идет экспорт нефти из России через Белоруссию в Европу попало загрязненное хлоридами сырье. Испорченное топливо дошло до Гомельской области — на местном НПЗ было повреждено оборудование.

Обоснованны ли запросы Александра Лукашенко? Или это не более чем торг? Потери Белоруссии действительно составляют больше $20 млн, считает начальник отдела инвестиций «БКС брокер» Нарек Авакян: «Ранее был скандал с поставками через Белоруссию. И Россия по его итогам оценила свой ущерб в $1,5 млрд. Возможно, просто идет некий политический торг, чтобы получить какие-то преференции по тем или иным вопросам.

Оценка в $20 млн, конечно, занижена, все-таки побольше там был ущерб, уж точно больше $100 млн».

По разным данным, потери России из-за инцидента могут составить от $300 млн до $500 млн. Помимо устранения прямых последствий, потребуется оплатить неустойку за срыв графиков поставки нефти на НПЗ, компенсировать затраты на ремонт и замену оборудования. Однако Белоруссии рассчитывать на многое не стоит, уверен аналитик инвесткомпании «Финам» Алексей Калачев: «Конечно, схема, которую выбрали в итоге, выглядит достаточно забавно. Урегулирование решили обставить таким образом, что потребители предъявляют претензии продавцам, то есть нефтяным компаниям, а те уже теперь выставляют сумму компенсаций по факту "Транснефти". Поэтому последняя вроде не занимается техническими проблемами и не особенно заморачивается тем, как считать ущерб. Это закладывает систему двойного фильтра. Сначала потребитель должен будет доказать свой реальный ущерб перед поставщиками, а потом нефтяные компании вынуждены будут сделать то же самое перед "Транснефтью". Потому что на том и на другом этапе произойдет утруска и сокращение общего объема. В общем, схема для компании достаточно выгодна и комфортна, на мой взгляд».

Министр энергетики Александр Новак ранее заявил, что сумма всех компенсаций будет определена до конца лета. При этом он оценивал потери Белоруссии менее чем в $100 млн.

Анастасия Ройзман