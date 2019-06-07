«Дом.РФ» и ВЭБ.РФ благоустроят Южно-Сахалинск и Геленджик

«Дом.РФ» совместно с ВЭБ.РФ пообещали властям Сахалинской области помочь с благоустройством Южно-Сахалинска. Соответствуюший меморандум подписан сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.
Стороны договорились о взаимодействии при решении приоритетных задач социально-экономического развития Сахалинской области, в соглашении определены пилотные совместные проекты, направленные на формирование комфортной городской среды.
В частности, в рамках соглашения в Южно-Сахалинске планируется создание жилого и культурно-делового кварталов в соответствии со стандартом комплексного развития территории, который разрабатывается «Дом.РФ».
Аналогичное соглашение руководство «Дом.РФ» подписало с властями Краснодарского края. Оно касается развития общественных пространств Геленджика.
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