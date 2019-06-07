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Алексей Шипилов рекомендован на пост председателя краснодарского крайсуда

Кадровая комиссия администрации президента РФ рекомендовала кандидатуру Алексея Шипилова на должность председателя краснодарского краевого суда, сообщили на условиях анонимности несколько собеседников “Ъ-Юг” в судебной системе края. Назначение господина Шипилова должно произойти указом президента РФ Владимира Путина.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ в феврале текущего года одобрила кандидатуру Алексея Шипилова, возглавляющего Белгородский областной суд, в качестве претендента на должность председателя Краснодарского краевого суда. Алесей Шипилов был единственным участником конкурса ВККС, объявленного в связи с тем, что срок полномочий председателя крайсуда Александра Чернова истек 31 января 2019 года. Алексей Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области, окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета, служил в органах прокуратуры, в 2004 году был назначен судьей Октябрьского районного суда города Белгорода, в 2007 году – судьей Белгородского областного суда. В 2009 году господин Шипилов возглавил Белгородский районный суд, в августе 2010 года был назначен председателем Белгородского облсуда.

Анна Перова, Краснодар


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