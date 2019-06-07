Счетная палата отрицает ошибки в докладе о неисполнении указа по зарплатам врачей

Счетная палата настаивает, что не допускала ошибок во время проверки исполнения указа президента по повышению средней зарплаты врачей. Минздрав подошел к выполнению поручения формально, следует из заявления аудитора.

«Счетная палата предполагает, что отчасти указ выполняли формально — за счет сокращения младшего медицинского персонала. Из официальной статистики мы видим, что средние зарплаты медицинских работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом росли одновременно с сокращением числа таких работников»,— говорится в сообщении.

Счетная палата отметила, что в своих расчетах использовала данные официальной статистики Росстата за январь—декабрь 2018 года и прогнозные данные Минэкономики России.

Ранее Счетная палата пришла к выводу, что Минздрав в 2018 году не выполнил указ о повышении средней зарплаты среднего и младшего медперсонала в 50 из 85 регионов. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что эта информация является неверной.

Согласно последнему мониторингу социально-экономического положения населения РАНХиГС, только 20% полностью выполнили майский указ президент РФ Владимира Путина 2012 года о повышении зарплат бюджетникам.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Населению указа не хватило».