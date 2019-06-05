Скворцова назвала ошибкой вывод о неисполнении указа по зарплатам врачей

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что информация о неисполнении указа по повышению средней зарплаты врачей является неверной. «Это ошибка, которая была допущена при составлении отчета Счетной палаты»,— сказала госпожа Скворцова журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Счетная палата пришла к выводу, что Минздрав в 2018 году не выполнил указ о повышении средней зарплаты среднего и младшего медперсонала в 50 из 85 регионов.

«Речь идет о чем: выполнением указа считается выполнение с пятипроцентным отклонением, 95 и больше процентов,— пояснила глава Минздрава.— С учетом этих критериев по врачам все 85 регионов выполнили, по среднему персоналу все 85 выполнили, и по младшему медицинскому персоналу 4 региона имеют отклонения от 5% до 10%».

По ее словам, говорить о срыве указа «вообще не приходится». Госпожа Скворцова также отметила, что при анализе рассматривается средний показатель. Зарплаты сотрудники получают разные в зависимости от опыта и квалификации.

Согласно последнему мониторингу социально-экономического положения населения РАНХиГС, только 20% полностью выполнили майский указ президент РФ Владимира Путина 2012 года о повышении зарплат бюджетникам.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Населению указа не хватило».