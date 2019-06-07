The Times: ЕС готов согласовать новый крайний срок «Брексита»

Евросоюз согласен обсудить новый крайний срок «Брексита», если Великобритания не сможет утвердить его условия до 31 октября 2019 года, сообщила The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

Идею поддерживают 25 стран—участниц ЕС. Большинство стран рассчитывает на выход Великобритании из ЕС до июня 2020 года, потому что ЕС должен принять семилетний план по бюджету.

The Times также отмечает, что европейские правительства разделяют мнение о том, что «Брексит» без сделки с ЕС станет политическим самоубийством для главы кабинета министров.

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Выход Великобритании из ЕС начали обсуждать в 2016 году. В стране провели референдум, по итогам которого было решено, что королевство покинет союз. Однако дата «Брексита» не раз менялась. После последних переговоров лидеры стран—членов ЕС согласились отсрочить «Брексит» до конца октября.