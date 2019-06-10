Профессия как призвание

Хайруллин Ильдар Индусович, первый заместитель генерального директора фонда Международного медицинского кластера (ММК), кандидат медицинских наук. Родился в 1965 году в семье врачей. В 1988 году с отличием окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». До перехода в ММК работал главным врачом в государственных учреждениях здравоохранения, БСМП (г. Набережные Челны) и Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства здравоохранения Республики Татарстан (г. Казань). Заслуженный врач Республики Татарстан, лауреат российского конкурса «Менеджер года – 2012».