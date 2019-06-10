Письма и телеграммы о Съезде в «Огоньке» (№ 23, 24 за 1989 год)

Настоящая демократия

Наконец-то в Кремлевский дворец съездов пустили настоящую демократию! Депутаты откровенны, принципиальны, воинственны. Порой чересчур запальчивы и драчливы, но это, мне думается, можно отнести за счет молодости перестройки и новой политической системы. Верю в то, что Съезд сумеет найти общий язык, обсудит все наболевшее и утвердит правительство, способное дать стране, народу то, что они ждут с 1985 года.

Валентин Стыдель, председатель колхоза им. Войкова, Минская область

Аппаратная колея

Прямая трансляция телевидения предоставила возможность нам, дальневосточникам, быть участниками происходящих во Дворце съездов событий. Это, на мой взгляд, есть прекрасный урок политического образования народа. И как тут не возмутиться запиской, зачитанной М.С. Горбачевым от группы депутатов, предлагающих прекратить прямую трансляцию Съезда. Выходит, есть в зале люди, тяготеющие к форумам застойного периода, когда все катилось по колее, заранее проложенной аппаратом.

А. Любякин, Хабаровск

Осознать миссию

Хочу выразить свое удивление реакцией части зала на выступление А.Д. Сахарова. Академик Сахаров — человек редкого душевного мужества, в моей защите не нуждается. Но хотелось бы знать, у кого достало «смелости» перебивать его, интересно посмотреть этим людям в глаза. Видимо, некоторые депутаты превратно понимают равенство, считая, что могут сопоставить свой крик и выступление Сахарова.

Хочу пожелать нетерпеливой части зала кроме сознания своего ложного равенства с академиком осознать свою миссию как народных избранников.

О. Фролова, Москва

Хочется ясности

Я думаю, что голосование в Верховном совете должно быть только именным, например именные бюллетени с публикацией результатов в «Ведомостях Верховного совета». Лишь так каждый депутат может стать видимым.

А. Гуревич, Куйбышев

Много эмоций

Я разочарован большинством депутатов. Не умеют вести конструктивный диалог. Много эмоций. В результате формальные выборы в Верховный совет СССР. Оскорбление Литвы, устранение на первом этапе Ельцина, извращение сути выступлений Афанасьева и Попова — предпосылки для создания нового сталинизма.

М. Кучкаров, Кентау

Даешь референдум

Принятие закона о референдуме — неотложность, которая может предохранить детский организм демократии от рахита и других тяжких заболеваний. Закон должен гарантировать вынесение конкретного вопроса на референдум, если за это проголосует более четверти Съезда. Необходима консолидация прогрессивных сил.

В. Мацевитый, Харьков

Пусть Горбачев отчитается

Избрание председателя Верховного совета без предварительного отчета и обсуждения доклада — карикатура на перестройку. Не забывайте, чьи вы депутаты, учитесь политической грамоте.

А. Шило, Саратов

Это не болтовня!

Первые дни Съезда были несколько сумбурные. И часть депутатов тут же поспешила объявить дискуссии болтовней, базаром. Но это все уникальный опыт, советские люди к тому же впервые увидели, что раньше оставалось за политическими кулисами. Даже на Западе с его демократическими традициями парламентские дискуссии порой переходят границы элементарной порядочности.

За недовольством, по-моему, кроется другое. Часть избранников народа, которая, судя по всему, приехала в Москву лишь проголосовать за решения, принятые «наверху», торопит покончить с обсуждением процедурных вопросов. Эти депутаты солидаризировались с другой частью, которая долгие годы, также по привычке, правила от имени трудящихся все в том же узком кругу. И раздражение у этой, к сожалению, большой части депутатов вызывает не затягивание заседаний, а опасения, чтобы наиболее демократически настроенные депутаты решились сами участвовать в решении государственных дел. И что важно — не делегируя своих прав «вождям». Регламент — это единственная гарантия коллегиальности в решении государственных задач от произвола некомпетентности и безответственности за катастрофические провали в политике.

В. Лиски, заместитель начальника вокзала «Таллин»