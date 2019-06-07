Выборы проведут под камеры ЦИК Башкирии нашел деньги на видеонаблюдение, но только в Уфе

На выборах главы Башкирии, которые пройдут 8 сентября, будет установлено видеонаблюдение на избирательных участках, но только в Уфе и территориальных избиркомах. В Центризбиркоме обещают решить вопрос с увеличением количества КОИБов — в распоряжении комиссии их только 219, еще 400 хотят арендовать в других регионах, но вопрос с финансированием аренды остается открытым. По мнению политологов, основной интригой выборов будет не борьба кандидатов, а показатель явки, которую при отсутствии видеонаблюдения можно «нарисовать» в районах. При этом большую явку не прогнозируют даже в ЦИК: на недавних праймериз «Единой России» она составляла лишь 15%.

Власти Башкирии решили провести выборы главы региона по аналогии с выборами президента России. Избирательные участки в Уфе будут закрыты системами видеонаблюдения. Прямая трансляция 8 сентября будет вестись из 410 участковых комиссий Уфы и всех 69 территориальных избиркомов. Секретарь Центризбиркома Марина Долматова вчера пояснила, что вебкамеры решили установить в Уфе, так как из города чаще всего поступают жалобы на нарушения. «Решили поставить именно в Уфе, чтобы вопросов было меньше»,— отметила она.

Председатель ЦИК республики Илона Макаренко, отвечая на вопрос о том, почему видеонаблюдение не будет организовано на всех 3435 участках, заявила:

«Извините, мне кажется, лучше эти деньги потратить на пенсии и повышать уровень правосознания граждан».





А ее заместитель Марат Гадилов добавил, что закрыть видеонаблюдением все участки «невозможно, так как это требует высокоскоростного подключения», а за пределами городов такой «технической возможности нет».

На установку вебкамер к 8 сентября выделено около 40 млн руб., на проведение выборов всего 400 млн руб. В ЦИК надеются арендовать дополнительное количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): у республики их 219, еще 400 хотели арендовать в других регионах. Но не решен ни вопрос с финансированием (дополнительно около 8 млн руб.), ни с их наличием в других регионах, отметили представители комиссии. КОИБы планируют установить в крупных городах.

Илона Макаренко заявила, что во главу угла работы избирательных комиссий на этих выборах будет поставлено «обеспечение законности и защита гарантий избирательных прав граждан».

«Каждый организатор выборов должен действовать в строгом соответствии с законом. Только тогда мы сможем обеспечить честные и легитимные выборы»,— отметила она.

В ЦИК, добавила глава комиссии, намерены «искоренять любые намеки на пренебрежение требованиями законодательства, с чьей бы стороны они ни исходили», чтобы даже «отдельные случаи нарушений» не бросали «тень на весь избирательный процесс».

Партиям, которые будут выдвигать кандидатов, госпожа Макаренко посоветовала подготовить «принципиальных наблюдателей», которые «внесут посильную лепту в обеспечение легитимности выборов».

В последний раз вебкамеры использовались в Башкирии на выборах президента России в марте 2018 года. Они также были установлены только на уфимских участках. В крупных населенных пунктах использовались 811 КОИБов.

К выборам главы республики, согласно местному Кодексу о выборах, допускаются только кандидаты от политических партий. Для регистрации они должны собрать не менее 454 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов (5% от общего числа). Выдвижение кандидатов завершается 20 июня, регистрация — 20 июля. О намерении участвовать в выборах объявили в «Единой России» (выдвинет врио главы Башкирии Радия Хабирова), КПРФ (главу рескома Юнира Кутлугужина), ЛДПР и «Справедливой России». Вчера документы на регистрацию подал известный уфимский блогер Владимир Кобзев — его выдвинула Партия пенсионеров.

На вопрос об ожидаемой явке Илона Макаренко сообщила: «Для нас любая явка хороша, но хотелось бы, чтобы хотя бы 50% граждан изъявили свою волю».





На предыдущих выборах главы республики, которые прошли в сентябре 2014 года, явка составила 75%. Баллотировались четыре кандидата. За тогдашнего главу региона Рустэма Хамитова проголосовали 81,7% избирателей, за коммуниста Юнира Кутлугужина — 10,1%, за депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева — 4,8%, за представителя «Патриотов России» Ильдара Бикбаева — 2,6%.

26 мая в Башкирии прошли открытые праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты 28 муниципалитетов и на два мандата в Курултай республики. Явка, по данным «Единой России», составила 15%.

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что «никакой интриги на выборах главы Башкирии не будет, а значит все пройдет скучно, интерес избирателей к событию окажется минимальным». «Явка будет невысокой — значительно меньше 50%,— прогнозирует он.— Но показать реальную явку власти не решатся, значит, ее придется или нагонять физически, или „рисовать”. Во втором случае камеры не нужны, но совсем без них будет выглядеть слишком архаично. Видимо, власти решили разделить задачи: города с камерами на участках будут выполнять „фасадную” функцию, а глубинка без камер — обеспечивать вал».

«Это добрая традиция: максимально оснащать камерами и КОИБами региональный центр, а районы не покрывать,— отмечает эксперт движения “Голос” Василий Вайсенберг.— Если у региональных властей будет задача показать высокую явку, нагонять ее, скорее всего, будут с помощью районов, так как в день голосования все внимание приковано к центру: там работают журналисты и наблюдатели, поэтому там надо все провести аккуратно и чисто. Что происходит в районах, мы обычно и не знаем». Камеры в ТИКах дают результат, только если установлены в месте, где заполняют увеличенную сводную таблицу по голосам. «Фальсификации происходят как раз в этот момент. Если камеру поставят только в помещении, где будут проходить заседания, ничего особо интересного мы не увидим»,— заключил эксперт.

Наталья Павлова, Дарья Кучеренко