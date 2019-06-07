АвтоВАЗ уехал на бюджетной Lada Granta Продажи этой марки в России в мае выросли более чем на 30%

Lada Granta стала лидером продаж автомобилей АО «АВТОВАЗ» в мае 2019 года — рост продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года составил 30,7%. Эксперты связывают популярность автомобилей Lada Granta с ценовой доступностью и грамотной бизнес-политикой нового менеджмента концерна и оптимистично оценивают перспективы Lada, ожидающей господдержки программ ­продаж.

В мае в России было продано 11095 машин Lada Granta. Рост продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года составил 30,7%. Об этом сообщает АО «АВТОВАЗ» в отчете о продажах автомобилей. «Lada Granta лидирует как в масштабах бренда, так и в целом по рынку России»,— подчеркивают в компании. За пять месяцев продано 52373 автомобиля этого ­семейства.

Всего в мае продано 28739 машин российской марки, это на уровне результата мая прошлого года (+0,4%). По итогам пяти первых месяцев 2019 года в России продано 143418 автомобилей Lada. Этот показатель на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

На втором месте рейтинга продаж автомобилей марки Lada оказалась Lada Vesta. В мае реализовано 8818 автомобилей, что на 14,9% больше, чем в мае прошлого года. С начала года было куплено 46837 машин Lada Vesta.

«Lada продолжает наращивать достигнутую долю рынка, которая на конец мая, по собственной оценке компании, составила около 21%»,— отмечают в ОА «АВТОВАЗ».

Эксперты связывают популярность автомобилей Lada Granta с ценовой доступностью. «Рост продаж этого автомобиля связан с тем, что он на сегодняшний день на российском рынке является самым доступным в своем ценовом сегменте с официально заявленной ценой за базу менее 400 тыс. руб., ни одного из брендов Альянса, равно как и у ближайших конкурентов из Hundai-KiA и VAG настолько дешевых автомобилей нет»,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Господин Жарский отмечает, что рост продаж автомобилей Granta происходит на фоне продолжающегося уже второй месяц существенного спада на рынке новых автомобилей: «По итогам мая продажи всех представленных на отечественном рынке марок рухнули на 6,7%, таким образом, было продано на 9,9 тыс. автомобилей меньше, чем в мае 2018 года. Падение продаж показали все ведущие производители, кроме АвтоВАЗа. По данным АЕБ, продажи KIA потеряли 1%, Hyundai — 6%, Volkswagen — 4%, Nissan — 31%, Toyota — 9%, Mitsubishi — 17%, падают даже бюджетные „китайцы“ Chery на 13%, Lifan — 66%».

По мнению эксперта, продажи АвтоВАЗа выдерживают натиск снижающегося рынка благодаря бюджетной Lada Granta и сдерживанию цен на популярные комплектации: «Такая стабильность обеспечена исключительно перетеканием покупателей от других брендов. Для АвтоВАЗа проблема заключается в том, что он является частью большого альянса, поэтому проблемы собственника, которые он испытывает в связи с падением продаж других контролируемых им брендом, в любом случае сказываются и на производителе Lada. Проблема на самом деле всего одна — опережающий по отношению к реальным располагаемым доходам рост цен, причем не только на новые автомобили, но и на товары повседневного потребления, что негативно складывается на способности россиян формировать сбережения, достаточные не только для покупки нового автомобиля, но даже совершения первого взноса по автокредиту».

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян связывает рост продаж автомобилей с «грамотной бизнес-политикой нового менеджмента»: «Особо радует, что кроме увеличения доли рынка еще и растет средняя стоимость реализуемых автомобилей — раньше, например, Granta стоила от 300 тыс. руб. Это говорит о возросшем спросе на автомобили Lada. На мой взгляд, у автоконцерна при нынешнем менеджменте и нынешних акционерах есть все шансы для продолжения такого успеха. Ожидаю, что со временем доля рынка возрастет до 25%, и это будет отличный ­результат».

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал напоминает, что недавние кризисы серьезно дестабилизировали главного российского производителя автомобилей, и в 2017 году впервые лидером по продажам в России стала иномарка — корейский седан Kia Rio, на второй и третьей строчке стояли вазовские Granta и Vesta, а за ними вплотную шел Hyundai Solaris: «Ситуация изменилась уже в прошлом году, а в 2019м окончательно вернулся прежний тренд — „АвтоВАЗ“ вновь главный продавец доступных седанов в России. Рост продаж связан с налаживанием контроля качества и с удержанием цен, а также госпрограммами стимулирования продаж. Правительство поддерживало спрос с помощью программ льготного автокредитования и лизинга. Выделенные средства на эти программы уже закончились. Теперь Минпромторг прорабатывает вопрос дополнительного выделения 10 млрд руб. из резервного фонда правительства: 6 млрд руб. на льготное автокредитование и 4 млрд руб. на льготный лизинг. По расчетам Минпромторга, это позволит дополнительно реализовать в 2019 году около 65000 ­машин».

Ани Айвазян