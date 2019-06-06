В Дагестане задержаны лидеры ячейки «Свидетелей Иеговы»

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане лидеров местной организации запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Уголовное дело возбуждено управлением ФСБ по Дагестану по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

В 2017 году Верховный суд России по иску Минюста признал экстремистским «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» и запретил деятельность 395 отделений организации и более 2 тыс. групп иеговистов на территории России. При этом само вероучение не запрещалось — верующие все так же имеют право исповедовать религию и проводить богослужения.

Как сообщили “Ъ” в республиканском управлении ФСБ, установлено, что на протяжении нескольких лет члены 15 ячеек в разных городах республики проводили «законспирированные сборы для изучения экстремистской литературы и координации деятельности по распространению идеологии организации».

Лидеры организации, которые координировали деятельность всех 15 ячеек выезжали в Грузию для встречи с зарубежными координаторами, получали от них деньги и рекомендации по расширению деятельности, рассказал собеседник “Ъ” в ФСБ.

Среди задержанных — 40-летний Арсен Абдулаев, 38-летняя Мария Карпова, 34-летний Антон Дергалев и 27-летний Марат Абдулгалимов. Они прошли обучение в зарубежных центрах и занимались вербовкой новых членов.

Задержания были проведены, в частности, в Махачкале и Каспийске. У членов секты пропагандистская продукция, «использовавшейся для распространения экстремистской идеологии и вовлечения жителей республики, в том числе детей, в противоправную деятельность», сообщили в ФСБ.

Напомним, вчера, 5 июня, сотрудники ФСБ задержали ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе.

Юлия Рыбина, Махачкала