В Севастополе задержан организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»

ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержала организатора региональной ячейки «Свидетелей Иеговы» (религиозная организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ведомства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). В доме у мужчины и других членов ячейки проведены обыски.

«Обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры "Свидетелей Иеговы", лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации»,— сказано в сообщении пресс-службы УФСБ.

Следователями установлено, что житель Севастополя проводил собрания членов секты, осуществлял пропаганду ее идей и вовлекал в ее ряды новых адептов. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Вадим Никифоров, Симферополь