Обязанности главного тренера ФК «Рубин» возложили на Романа Шаронова

Главный тренер молодежной команды футбольного клуба «Рубин» 42-летний Роман Шаронов стал исполняющим обязанности главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». «Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще», - говорится на сайте клуба.

Роман Шаронов, бывший игрок сборной России, также выступал за «Рубин», сыграв за него 296 матчей и забив 12 голов. В составе клуба он стал чемпионом России (2008, 2009 годы), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), обладателем Кубка России (2012). Также Роман Шаронов играл за «Локомотив-д» (Москва,1993-1997), «Фуабей» (Китай, 1997), «Металлург» (Красноярск, 1997-1999), «Терек» (Грозный, 2005-2006), «Шинник» (Ярославль, 2007). Старшим тренером молодежной команды ФК «Рубин» работал с сентября 2017 года.

Как писал «Ъ-Казань», ранее на сайте клуба было опубликовано заявление, что «главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть "Рубин"». Однако власти Татарстана настаивали, что оно не является официальной информацией клуба и заверяли, что господин Бердыев не был отправлен в отставку.

"Ъ-Казань"