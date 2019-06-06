Курбан Бердыев может остаться тренером «Рубина»

Власти Татарстана настаивают, что тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев не был отправлен в отставку. «Мои источники и первоисточники дают информацию, что мы не подтверждаем отставку на сегодняшний день»,— заявила представитель аппарата президента республики Лилия Галимова. Она предложила «подождать немного времени», чтобы появилась официальная информация футбольного клуба.

Ранее на сайте клуба было опубликовано заявление, что «главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть "Рубин"». Госпожа Галимова утверждает, что такое заявление не было подготовлено «уполномоченным лицом».

Подробнее об возможной отставке главного тренера казанской команды читайте в материале «“Рубин” сократил Курбана Бердыева».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”