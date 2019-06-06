Пермь и Томск пригласят в кампус

Госкорпорация ВЭБ.РФ и Минобрнауки подписали соглашения с Пермским краем и Томской областью о взаимодействии при создании современных многофункциональных студенческих городков. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков с 2019 по 2024 год в рамках федеральной программы «Экспорт образования» предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 102,2 млрд руб. Студенческие городки для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников будут вмещать не менее 77,6 тыс. мест.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства без привлечения дополнительных средств федерального бюджета. В Минобрнауки считают, что это позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства в объеме до 78 млрд руб., уменьшить стоимость создания одного места за счет средств федерального бюджета до суммы 450–700 тыс. руб. вместо 1,3 млн руб. по модели бюджетных инвестиций и увеличить количество новых мест в современных студенческих городках с 28 тыс. до 60 тыс. мест. В министерстве также подчеркивают, что цель федерального проекта «Экспорт образования» — увеличение к 2024 году количества иностранных студентов в 2 раза (с 210 тыс. до 425 тыс. человек) и формирование кампусов «является одним из ключевых элементов решения данной задачи».

Кроме того, в министерстве заявили “Ъ”, что «в настоящий момент в некоторых областях существует дисгармония между ожиданиями потенциальных работодателей и фактическими знаниями выпускников университетов» и «эта проблема решается в первую очередь вовлечением профессионального сообщества в образовательный процесс» и развитием образования «совместно с наукой и индустрией».

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, при поддержке Минобрнауки и госкорпорации ВЭБ.РФ будет не только «построен современный межвузовский кампус», а еще и «сделан большой шаг к развитию Томска как города-университета, в котором учатся студенты из 79 стран мира и 78 регионов России». Как заявила “Ъ” заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, томские вузы активно сотрудничают с зарубежными образовательными учреждениями, растет число иностранных студентов — «Томск привлекает молодежь из 79 зарубежных стран качеством высшего образования», а город сотрудничает с вузами по таким направлениям, как физика, машиностроение, электроника и наноэлектроника, оптотехника, приборостроение, материаловедение, филология.

По словам госпожи Огородовой, такое сотрудничество важно для Томской области в том числе из-за строительства научно-образовательного центра мирового уровня.

Напомним, ранее правительство РФ впервые утвердило меры господдержки создания и развития научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Как в мае заявили “Ъ” в Министерстве науки и высшего образования, создать НОЦ готовы шесть регионов, а в трех из них уже определены партнеры из числа вузов и предприятий. Первые НОЦ займутся селекционно-генетическими исследованиями, «обеспечивающими генетическую независимость РФ», производством биоудобрений для «достижения мировых показателей урожайности», исследованием Арктики и разработкой «технологий роботизированной добычи и транспортировки твердых полезных ископаемых». Партнерами центров готовы выступить СИБУР, «УГМК-Агро», ЛУКОЙЛ и «Газпром».

Ксения Миронова