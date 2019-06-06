Финская компания SetCleantech может поучаствовать в рекультивации свалки в Челябинске

Минприроды России рассматривает возможность участия компания из Финляндии SetCleantech в процессе рекультивации челябинской городской свалки. Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин на деловой встрече представителей России и Финляндии в рамках XХIII Петербургского международного экономического форума. Министр не уточнил формат участия финской компании в проекте.

По словам Дмитрия Кобылкина, в последний год страны очень плотно взаимодействуют в вопросах ликвидации накопленного экологического ущерба, в том числе на полигонах опасных отходов. В частности организовано эффективное взаимодействие по рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области: в 2018 г. с участием НЕФКО проведены отборы проб образцов отходов и их анализ, ведутся консультации с компанией Fortum, идет подготовка к стартовому этапу работ на объекте.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте 2019 года правительство РФ назначило исполнителем работ по рекультивации свалки в Челябинске ФГУП «РосРАО» (входит в госкорпорацию «Росатом»). В мае предприятие уже представило проект ликвидации объекта на общественное обсуждение.