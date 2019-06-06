«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом». В сообщении на сайте Х5 Retail Group говорится, что оформление цифровых карт будет производиться по паспорту «практически мгновенно».

Наладить выдачу цифровых карт во всех магазинах сети позволит подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение Х5 Retail Group с БКС Банком. Документ подписали главный финансовый директор ритейлера Светлана Демяшкевич и председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

«В целом карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации»,— приводит пресс-служба компании слова госпожи Демяшкевич.