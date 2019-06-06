Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации

Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения. Согласно опросу аналитического центра НАФИ, почти половина респондентов (45%) полагают, что знание новых технологий поможет им успешнее трудоустроиться.

Если говорить о представителях бизнеса, то о возможных сокращениях штата в связи с развитием цифровых технологий говорит только каждый четвертый. При этом чаще всего об этом упоминают представители среднего и малого бизнеса (33% и 23% соответственно). Предприниматели же в большинстве своем (72%) считают, что «вероятность сокращений из-за внедрения новых технологий мала».

Каждый пятый — 21% — опрошенный сказал, что у него есть знакомые, которые сменили место работы из-за того, что не смогли освоить новые технологии. Как отмечают исследователи, в группу риска попадают сотрудники старше 50 лет, так как 58% работодателей думают, что им сложно разобраться в современных технологиях. «Стереотипные представления о том, что мужчинам или людям с высшим образованием легче использовать и осваивать цифровые технологии, распространены в меньшей степени — их разделяют 27% руководителей компаний малого и среднего бизнеса»,— говорится в сообщении аналитического центра.

Результаты исследования прокомментировала руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ Людмила Спиридонова. Она отметила, что «работодатели более сдержаны в своих оценках вероятности сокращения сотрудников», россияне «осознают риск потери работы».

Опрос проводился в марте 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек из 150 населенных пунктов России, а также 500 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных округах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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