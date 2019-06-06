Пензенский губернатор предложил итальянским инвесторам заняться производством мебели

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что у итальянского бизнеса есть хорошие перспективы для работы в регионе. О этом он заявил в минувшую среду на встрече с президентом Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани на Международном Петербургском экономическом форуме.

По словам господина Белозерцева, деловые контакты между Пензенской областью и Итальянской республикой развиваются уже более 10 лет: действуют «Пензенский завод Телема Гино», производящий промышленное оборудование для железнодорожной отрасли, и компания «Simem» (ООО «Бетониум»), занимающаяся выпуском строительных материалов.

По словам пензенского губернатора, область могла бы предложить и другие направления для совместной работы: швейное производство, выпуск мебельной фурнитуры и тканей для мебельной промышленности, а также проекты в строительной и сельскохозяйственной отрасли.

«Для нас очень важно сформировать качественно новое представление о Пензенской области как о субъекте Российской Федерации, привлекательном для ведения бизнеса на международном уровне. Нам есть что предложить инвесторам — начиная от инфраструктуры для ведения бизнеса, заканчивая преференциями для крупных проектов»,— пояснил господин Белозерцев.

Винченцо Трани выразил готовность участвовать в процессах расширения сотрудничества между Пензенской областью и Италией в сфере малого и среднего бизнеса.

Сергей Петунин