Источник: депутат Илья Кузьмин задержан по делу о ложном доносе

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю задержали депутата законодательного собрания Илья Кузьмина. Эти сведения подтверждают несколько источников. В СУ СКР пояснили, что не комментируют эту информацию. Мобильный телефон депутата оказался выключен. Лидер фракции КПРФ в заксобрании Владимир Корсун слышал, что его коллега задержан, но подробностей не знает: «Мы пытались ему позвонить, но он не отвечает. Нам никто ничего не говорит» - сетует коммунист.

Напомним, господин Кузьмин в феврале заявил, что неизвестный дважды стрелял в него из обреза во дворе дома в Соликамске. Но парламентарий в момент второго выстрела упал, дробь от выстрела попала в капюшон его куртки. По подозрению в совершении покушения на убийство был задержан местный житель Эдуард Мельников. В итоге он сначала сознался, что стрелял в депутата, но умысла убивать господина Кузьмина не имел. Позже господин Мельников изменил показания, заявив, что нападение было инсценировкой, а он стрелял холостыми. За это депутат обещал 200 тыс. руб., но не заплатил.

Как рассказали «Ъ-Прикамье» источники, в отношении господина Кузьмина якобы было возбуждено дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», причастность господина Кузьмина была установлена еще несколько месяцев назад. Но по каким-то причинам в активную стадию следственные действия перешли сейчас. Будто бы он пытался оказывать воздействие на правоохранителей.